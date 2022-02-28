Молдавия отказалась поддерживать антироссийские санкции

Глава МИД Молдавии Николай Попеску в понедельник, 28 февраля, заявил, что республика не станет присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза и США против России, – сообщает телеканал ТВ-8.

В интервью телеканалу Попеску заявил: «Решения о санкциях против России – это сложные решения для государств с более сильными экономиками. В Молдавии еще с 2014 года приняли решение не присоединяться к санкциям ЕС и США против России. Мы продолжим придерживаться этой позиции».

По словам молдавского дипломата, решение о неприсоединении к санкциям против России принято из экономических соображений, так как экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики.

«Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне, обсуждая вопросы помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине», – сказал Николай Попеску.

Кишинев, Иван Бабурин

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