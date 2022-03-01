Москва даже еще не выработала все ответные меры на антироссийские санкции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала Россия 24 во вторник, 1 марта, заявила, что Москва выработала еще не все ответные меры на санкции Запада.

Мария Захарова, в частности, сказала: «Они абсолютным бумерангом ответят, ударят и уже ударяют по их собственным странам не только в виде наших контрмер, многие из которых еще даже не вырабатывались, а просто потому что мир взаимосвязан, экономика глобализирована, и наша совместная экономическая, финансовая деятельность не может не пострадать, если одной части света наносится абсолютно дикий удар от других частей света»

В свою очередь, в Совете Федерации заявили, что ответные санкции будут жесткими, но законными, – сообщают РИА Новости.

«Ответные санкции России будут жесткими, но будут введены на основании закона и правовой системы» – заявил сенатор Андрей Клишас.

Москва, Иван Бабурин

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