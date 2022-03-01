Мексика отказалась вводить санкции против России

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на пресс-конференции в Мехико во вторник 1 марта, заявил, что заявил, что его страна не станет вводить экономические санкции против России в связи со спецоперацией, которую РФ проводит на Украине, – сообщает ТАСС.

Глава Мексики в ходе пресс-конференции заявил следующее: «Мы не собираемся принимать какие-либо меры, так как мы хотим быть в хороших отношениях со всеми правительствами мира. Мексика будет способствовать прекращению конфликта путем диалога».

Кроме того президент Обрадор сказал, что Мексика готова оказать помощь беженцам вне зависимости от их происхождения.

«Мексика – страна, где о преследуемых, о беженцах заботятся, защищают и мы будем продолжать это делать. Но в экономическом плане мы не можем ни для кого закрывать нашу территорию», – заявил Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Следует отметить, что президент Мексики осудил блокировки ряда российских СМИ на территории Европы.

«Я не согласен с тем фактом, что СМИ России или любой другой страны подвергаются цензуре», – заявил мексиканский лидер.

Мехико, Иван Бабурин

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