Кулеба: при поражении Украины «НАТО будет следующим»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в понедельник, 1 марта, заявил, что е нужно бояться, что НАТО окажется в состоянии войны с Россией из-за Украины, поскольку в случае поражения Киева альянс станет следующим, – сообщает сайт РБК.

Отмечается, что Кулеба призвал НАТО ввести бесполетную зону над Украиной. По его словам, альянс должен сделать это, поскольку в случае «падения Украины» он «будет следующим», в ответ на это в НАТО заявили, что не собираются идти на такой шаг.

«Если Россия здесь, в Украине, победит, то следующими будете вы, НАТО. Лучше помочь нам здесь, в Украине, чем ждать, когда вы реально окажетесь в состоянии прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом», – цитирует Кулебу Интерфакс-Украина.

Следует отметить, что в то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что альянс не собирается вводить «бесполетной зоны» над Украиной, – сообщаеттелеканал NBC News.

«У нас нет намерений входить на Украину ни по земле, ни по воздуху», – сказал Столтенберг.



Напомним, что против введения бесполетной зоны над Украиной выступили и в США.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в интервью MSNBC заявила:

«Для этого потребуется привлечь американских военных. По сути, это значило бы, что американские военные будут сбивать российские самолеты, что однозначно приведет к эскалации. Это могло бы привести нас в точку, где мы оказались бы в военном конфликте с Россией. Это не то, чего хочет президент».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»