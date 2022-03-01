Саакашвили: Киев – это Константинополь Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во вторник, 1 марта, на заседании Тбилисского городского суда по делу о растрате бюджетных средств потребовал перевода на Украину, учитывая сложную обстановку и проведение Россией спецоперации, – сообщают СМИ.

«В эти дни решается судьба Киева и Грузии, а Киев – это Константинополь Грузии», – заявил Саакашвили и добавил, что киевские власти ранее обращались к правительству Грузии с просьбой о переводе его на Украину.

Михаил Саакашвили на заседании Тбилисского городского суда также заявил следующее: «Я являюсь председателем национального совета реформ, мой кабинет находится прямо напротив кабинета Зеленского. В этот особо опасный период меня там ждут. Я должен быть на Украине, в стране моего гражданства, и я должен быть вместе с моим главнокомандующим. Имейте мужество поверить европейским президентам, которые говорят вам своевременно отпустить Саакашвили туда. Так лучше для дела и для будущей репутации Грузии».

По словам подсудимого, «Путин может ударить по Грузии» только ради того, что Саакашвили сидит в грузинской тюрьме». Поэтому из соображений безопасности он потребовал отпустить его к «другу и моему главнокомандующему Зеленскому в самое опасное место в мире – в Киев», – сообщают СМИ.

Тбилиси, Иван Бабурин

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