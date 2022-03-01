Турция вслед за Украиной попросила принять их в ЕС по ускоренной процедуре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре во вторник, 1 марта, призвал ЕС поскорее принять республику в состав Евросоюза, проявив «такую же чувствительность» к Турции, как и к Украине, – сообщают СМИ.

«Почему вы все еще сомневаетесь насчет нас? Или нужно, чтобы на нас было совершено нападение, чтобы это оказалось в вашей повестке?», – заявил Эрдоган.

Кроме того, в ходе пресс-конференции президент Турции заявил: «Есть страны ЕС, с которыми нам нужно сотрудничать. Но их позиция далека от духа солидарности. Почему вы не даете нам необходимые боеприпасы, иные средства? Это требование нашего партнерства. Но они не дают. Ждут, что ли, чтобы война вспыхнула? НАТО и ЕС все болтают впустую».

Эрдоган также сказал, что Турция не была противницей расширения НАТО и остается сторонницей этого процесса.

Говоря о спецоперации России на Украине, президент Турции в очередной раз призвал обе стороны «срочно прекратить огонь и внести вклад в мир на планете».

Эрдоган отметил, что Турция считает позитивной инициативу Европейского Союза рассмотреть вопрос о вступлении Украины в ЕС.

«Мы ценим усилия ЕС в контексте вхождения в него Украины. Это прекрасное событие», – заявил президент Турции.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 февраля, в срочном порядке подписал заявление на вступление Украины в ЕС на основе новой упрощенной процедуры.

Анкара, Иван Бабурин

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