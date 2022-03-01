Зеленский заявил, что пока еще готов к переговорам с Путиным

Президент Украины Зеленский во вторник, 1 марта, заявил о готовности к переговорам с Путиным, – сообщает CNN.
В интервью американскому телеканалу президент Украины сказал: «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента России, пока с ним еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже».
Также Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня.
«Прежде всего, нужно сделать хотя бы какие-то намеки на то, что будет полное прекращение огня. Нельзя сесть, когда летают самолеты и идет бомбардировка, за стол переговоров», – сказал украинский лидер.
Кроме того, Зеленский отметил: «Чтобы сделать шаг вперед, нужно сделать шаг навстречу. А там, где есть большие проблемы и есть риски терять людей ежедневно – надо делать шаги назад. Это и есть диалог».
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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