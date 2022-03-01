Суд в Гааге рассмотрит иск Украины к России

Международный суд ООН в Гааге 7-8 марта проведет слушания по вопросу предупредительных мер в рамках разбирательства между Россией и Украиной по вопросу о нарушении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, – сообщают СМИ.

В распространенном во вторник пресс-релизе суда говорится: «Заседания пройдут 7-8 марта. Слушания будут касаться требования о введении предупредительных мер, поданного Украиной».

Отдельно сообщается, что председатель суда Джоан Донохью направила РФ срочное послание, в котором она обратила внимание России «на необходимость действовать таким образом, чтобы любое решение суда по запросу о принятии предупредительных мер возымело надлежащее действие».

Гаага, Иван Бабурин

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