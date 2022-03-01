Польша отбирает у российского посольства в Варшаве школу

Министерство иностранных дел Польши во вторник, 1 марта сообщило, что республика начала процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве, в том числе здания школы при российском посольстве.

В сообщении польского МИДа гвоврится: «Министерство иностранных дел сообщает, что МИД обратился в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости, находящихся в незаконном владении Российской Федерации, то есть объектов недвижимости, расположенных по адресу: Собеского 100 и Келецкая 45».

Следует отметить, что в здании по адресу Келецкая 45 находится школа при посольстве России, а в строении по адресу Собеского 100 ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

Варшава, Иван Бабурин

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