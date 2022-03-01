Турция не планирует вводить санкции против России

Представитель президента Турции Ибрагим Калын во вторник, 1 марта, заявил, что власти страны приняли решение не вводить ограничительные меры в отношении России, – сообщает CNN Turk.

Во время выступления на канале Калын заявил: «Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт».

Представитель президента добавил, что Анкара руководствуется собственными приоритетами, а также готова начать переговоры с Москвой.

Ранее во вторник министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу назвал «полным идиотизмом» призывы вернуть России зенитные ракетные комплексы С-400 из-за событий на Украине.

«Когда началась война между Россией и Украиной, они используют чудесные лозунги – «Давайте вернем С-400». Вы меня простите, но они умственно отсталые. Увидев ситуацию на Украине, что она ничего не может сделать против самолетов и ракет, и выдвигать предложения вернуть системы защиты, это – полный идиотизм», – цитирует главу МВД Турции новостной портал Haberler.

Анкара, Иван Бабурин

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