Канада ввела санкции против всего руководства России

Власти Канады официально ввели санкции против президента России Владимира Путина, а также других руководителей России, – сообщает Toronto Star.

Сообщается, что кроме Владимира Путина, в канадский черный список вошли: глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу, министр юстиции Константин Чуйченко и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Также в списки внесены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В санкционном списке Канады оказался и заместитель председателя российскогоСовбеза Дмитрий Медведев, о мерах против которого канадское правительство ранее не объявляло.

Следует напомнить, что в минувшую пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявлял о намерении ввести санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Оттава, Иван Бабурин

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