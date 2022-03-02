В Совфеде назвали наемников идиотами

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в среду, 2 марта, заявил, что ехать на Украину, чтобы воевать против российских войск могут «только идиоты», их «ждет незавидная участь», – сообщает РИА Новости

Сенатор Цеков частности, сказал: «В мире, наверное, еще не все понимают, что такое российская армия, ее мощь, выучка, колоссальный опыт и моральный дух. Наемники, которые едут на Украину, с нее уже не вернутся. Их ждет незавидная участь. Только идиоты могут ехать на Украину, чтобы воевать с нашей армией».

«Киевский режим, заявляя о приезде наемников, вместо логичной капитуляции пытается внушить людям мнимую мысль о победе, тем самым провоцируя новые жертвы среди населения», – заявил Цеков.

В среду, 2 марта, появилась информация, что во Франции задержаны 14 украинских военных из Иностранного легиона. Их подозревают в попытке присоединиться к конфликту на Украине

Также, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину.

Москва, Иван Бабурин

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