США будут перехватывать российские гражданские самолеты

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA)уведомило о подготовке соответствующих приказов, в которых говорится о готовности к перехвату российских самолетов в случае нарушения ими запрета на использование воздушного пространства страны. Указы должны вступить в силу до окончания дня 2 марта, – говорится в сообщении ведомства.

В заявлении FAA отмечается, что воздушные суда, которые нарушат новые требования, могут быть перехвачены, а их летные экипажи могут быть «задержаны и допрошены правоохранительными органами или сотрудниками безопасности».

Американское авиационное ведомство также сообщает, что исключение будет сделано для самолетов, участвующих в одобренных авиационными властями гуманитарных операциях, а также для самолетов, следующих с дипломатическими целями. В этом случае для пролета над территорией США потребуется получить специальное разрешение министерства транспорта.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что США намерены последовать примеру других стран и закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов.

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», – заявил Байден в ходе выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием.

Вашингтон, Иван Бабурин

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