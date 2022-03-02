Переговоры с Украиной перенесены на четверг

Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры с украинской делегацией намечены на четверг, – сообщают СМИ.

Помощник президента РФ сообщил, что Российская делегация ждет украинскую в Брестской области на переговоры в четверг, 3 марта.

«Ждем их завтра», – сказал Мединский журналистам в Брестской области, его заявление транслировалось по России-24».

Ранее сообщалось, что российская делегация уже прибыла в Минск и направляется в Брестскую область к месту проведения переговоров, украинская делегация к вечеру должна прибыть в республику Беларусь, однако с участниками делегации неустойчивая связь, есть проблемы с логистикой.

Также в среду, 2 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что делегация РФ во второй половине дня в среду будет ждать украинских представителей для продолжения переговоров. Однако министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не стал подтверждать факт проведения новой встречи с российской стороной.

Москва, Иван Бабурин

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