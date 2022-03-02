В минобороны РФ рассказали о ходе военной операции на Украине

Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков Вооруженные Силы Российской Федерации сообщил, что российские вооруженные силы продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

На брифинге в среду, 2 марта, Конашенков сказал: «Всего за время операции поражено 1533 объекта, среди них: 54 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационная станция».

«Кроме того, уничтожено 47 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 484 танка и других боевых бронированных машин, 63 реактивных системы залпового огня, 217 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 47 беспилотных летательных аппаратов», – сообщил представитель минобороны.

Минобороны также сообщило о гибели 498 российских военных на Украине. 1597 человек получили ранения. Что касается потерь украинской армии в ходе боевых действий, то они составляют: более 2870 погибшими, около 3700 ранеными, 572 пленными.



Также генерал-майор Конашенков сообщил, что группировка войск ДНР сомкнула кольцо вокруг Мариуполя, освобожден ряд населенных пунктов.

«Группировка войск Донецкой народной республики сомкнула кольцо блокирования вокруг города Мариуполь и взяла под контроль населенные пункты Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское» – сообщил официальный представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»