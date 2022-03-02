Путин и премьер Индии обсудили проблему эвакуации индийцев с Украины

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду, 2 марта, в телефонном разговоре обсудили вопросы эвакуации индийских граждан с Украины. Российский президент заявил, что все необходимые указания даны, – сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что телефонный разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе индийской стороны.

В сообщении говорится: «Обсуждены вопросы эвакуации индийских граждан, находящихся в настоящее время на Украине. Владимир Путин подчеркнул, что все необходимые указания даны, и российские военные делают все возможное, чтобы обеспечить безопасный вывоз граждан Индии из зоны боевых действий и их возвращение на родину».

Следует отметить, что ранее в среду, 2 марта, официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские власти удерживают в Харькове группу индийских студентов, которые хотят эвакуироваться через Белгородскую область России.

«По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород», – сказал Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»