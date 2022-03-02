Лавров: На Украине должен пройти процесс денацификации, как в Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, чтоУкраина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом прошла ее Германия, – сообщает телеканал Al-Jazeera.

В интервью телеканалу глава российского МИДа заявил: «Денацификация. Точно так же, как фашистская Германия была подвергнута такой процедуре. Еще раз призываю: посмотрите видеоматериалы, которые есть в свободном доступе, о том, какой свободой пользуются неонацисты на Украине, когда они устраивают шествия под портретами военных преступников. Президент В.А. Зеленский выделяет им свою гвардию для того, чтобы обеспечить почетный караул. Работа предстоит большая».

Что касается позиции России на переговорах с Украиной, Лавров сказал следующее: «Крым – это часть России, признание ДНР и ЛНР в административных границах, демилитаризация, которая должна иметь определенные параметры».

Кроме того, по словам главы российского МИДа Россия предлагает Украине договоренность, которая будет обеспечивать законные права всех народов этой страны.

По поводу лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН Сергей Лавров заявил: «Механизма не существует. Не пытайтесь ничего объяснять британским представителям. Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна».

Москва, Иван Бабурин

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