Вашингтон ввел очередные санкции против России

США вместе с союзниками ввели новые санкции против России из-за Украины

В Белом дома заявили, что США вводят полные блокирующие санкции в отношении российских предприятий оборонного сектора. Под новые санкции попадают 22 оборонных предприятия РФ, в том числе производящие боевые самолеты, ракеты, беспилотники.

Также сообщается, что Соединенные Штаты вводят в отношении России меры экспортного контроля на оборудование по добыче нефти и газа.

Кроме того, первый замгоссекретаря Венди Шерман заявила, что США изучают перспективы исключения России из Совбеза ООН, однако нет решения о том, нужно ли пытаться добиться этого.

Вашингтон, Иван Бабурин

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