Украинская делегация заявила, что переговоры с Россией будут перенесены из Беловежской пущи

Представитель украинской делегации Давид Арахамия в среду, 3 марта, заявил, что переговоры с Россией состоятся, однако пройдут не в Беловежской пуще в Белоруссии, – сообщают СМИ.

На своей странице в Facebook Арахамия написал: «Информация о переговорах в Беловежской пущи не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже».

Напомним, что ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что делегация Украины выехала из Киева, в данный момент находится в дороге и ожидается, что к завтрашнему утру прибудет к месту переговоров в Беловежской пуще.

По словам Мединского, выбор Беловежской пущи в качестве места для переговоров России и Украины был обоюдным.

Киев, Иван Бабурин

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