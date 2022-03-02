Российский омбудсмен обратилась в ООН

Обращение комиссару ООН по правам человека направила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Поводом для обращения стали участившиеся провокации и втягивание мирных жителей в боевые действия, а также использование их в качестве живого щита со стороны украинских военных, – сообщают СМИ.

В обращении Москальковой г-же Мишель Бачелет, опубликованном в ее Telegram-канале говорится: «Глубоко возмущена участившимися случаями провокаций и втягивания мирного населения в боевые действия со стороны военных Украины. Даже когда доходит до стрельбы, остаются нерушимые правила, закрепленные международным правом десятки лет назад. Ни в коем случае не должно страдать мирное население и тем более использоваться в качестве живого щита».

Российский омбудсмен призвала международные организации «немедленно вмешаться в эту ситуацию», а также рассказала о случаях втягивания мирных граждан, информация о которых поступила в ее адрес.

Татьяна Москалькова сообщила следующее: «Сразу несколько таких сигналов поступило из Мариуполя. По имеющейся информации, на завод «Азов-сталь» завозят гражданское население, которое размещают в заминированных цехах и служебных помещениях. Во дворе предприятия размещают военную технику. В случае прорыва обороны националисты планируют подорвать корпуса завода и обвинить Россию в гибели людей».

Кроме того, по словам российского уполномоченного по правам человека, власти принудительно удерживают в одной из школ людей, которые хотели уехать по гуманитарному коридору.

«В одной из школ принудительно удерживают более 60 человек, из которых более половины женщины и дети. В школу насильно доставляют всех гражданских, которые пытались покинуть город по предоставленным гуманитарным коридорам», – информирует комиссара ООН по правам человека Татьяна Москалькова.

Также российский омбудсмен сообщила, что ей поступает информация о минировании Приазовского государственного технического университета и подступов к нему.

Москва, Иван Бабурин

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