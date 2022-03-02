США отложили испытания межконтинентальной ракеты

Испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minutman-3 перенесены в США. Испытания должны были пройти на этой неделе. Этот шаг, вероятно, сделан в попытке снизить напряженность, сообщает Reuters.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду, 2 марта, заявил, что американцы не намерены участвовать в каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы, поэтому министр обороны США распорядился отложить запланированный на эту неделю испытательный запуск Minuteman III.

«Мы приняли это решение, чтобы продемонстрировать, что мы ответственная ядерная держава. Это не шаг назад... Мы осознаем, как важно в данный момент, чтобы и США, и РФ помнили о рисках просчетов и принимали шаги для сокращения этих рисков», – заявил Кирби.

Сообщается, что испытательный пуск МБР с авиабазы ​​Ванденберг ВВС США планировали провести рано утром в четверг, 3 марта.

Напомним, что 3 января, Россия, США, Китай, Франция и Великобритания в совместном заявлении подчеркнули, что «ядерную войну невозможно выиграть, поэтому она никогда не должна вестись».

Вашингтон, Иван Бабурин

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