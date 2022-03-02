Мадуро: Действия Запада против России – преступление

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления по вопросам экономики и производства в эфире государственного телевидения в среду, 2 марта, назвал действия Запада в отношении России преступлением против русского народа, – сообщает РИА Новости.

Венесуэльский лидер заявил: «Посмотрите, что они делают с Россией – это преступление против русского народа, экономическая война. Их исключили из системы SWIFT, им закрыли воздушное пространство, прервали все торговые связи, закрыли и запретили использовать доллар. Это сумасшествие, что они делают с Россией».

«Россия – мощная страна. Одна из великих держав 21 века. Мы знаем, что основная форма войны североамериканского капитализма – это экономическая война. Использование доллара в финансовых и торговых системах и в экономических войнах нужно прекратить. В сложившейся финансовой системе преимущества доллара как валюты находят незаконное неизбирательное применение со стороны США и Европы и используются во вред странам мира, чтобы шантажировать их», – подчеркнул Николас Мадуро.

Кроме того, президент Венесуэлы высказался по поводу системы SWIFT. Мадуро заявил, что эта система перестанет существовать по прошествии этого десятилетия, страны перейдут на собственные системы расчетов и цифровые национальные валюты. С 1 октября 2021 года власти Венесуэлы ввели в стране цифровой боливар, чтобы помочь восстановлению экономики страны.

«С цифровым боливаром мы перейдем к на 100% цифровой экономике, какая и должна быть в XXI веке. Мы не зависим от системы SWIFT, у нас ее нет. Пройдет время, и система SWIFT одряхлеет, по прошествии этого десятилетия мир освободится от системы SWIFT и сделает, как Венесуэла, – будет развиваться собственными силами, с собственными технологиями, монетарной системой. В нашем случае это цифровой боливар» – заявил президент Венесуэлы.

Каракас, Иван Бабурин

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