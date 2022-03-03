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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 3 марта 2022, 18:28 мск

Новости Политика

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Переговоры России и Украины начались в Белоруссии

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщает, что начались переговоры представителей России и Украины в Белоруссии.

Как сообщает РИА Новости, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: «Украинская делегация на переговорах с Россией будет работать над прекращением огня, создания гумкоридоров, прогнозировать результаты пока рано».

Также г-н Кулеба сказал, что Киев на переговорах с РФ не пойдет на уступки в вопросах территориальной целостности страны, и что завтра он примет участие во встрече глав МИД НАТО, на котором поднимет вопрос о закрытии неба над Украиной.

Минск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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