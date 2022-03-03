Главы ЛДНР выпустили указы о создании администраций на освобожденных территориях

Указы о создании администраций на территориях республик, освобожденных из-под контроля Киева, подписали главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник, – сообщает ТАСС.

В документах, опубликованных в четверг, 3 марта, на сайте главы ДНР говорится: «В связи с освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины (далее – освобожденные населенные пункты), в целях обеспечения законности и порядка, нормальной жизнедеятельности, а также функционирования предприятий, учреждений, организаций и иных объектов на территории освобожденных населенных пунктов включить в зону влияния и ответственности».

Кроме того, Денис Пушилин дал поручение органам исполнительной власти республики приступить к реализации полномочий в освобожденных населенных пунктах и в случае необходимости сформировать там территориальные органы.

Глава ДНР распорядился включить в зону ответственности муниципалитетов ДНР 36 освобожденных населенных пунктов Донбасса. Кроме того, определено временное подчинение населенных пунктов в районах, административные центры которых еще не освобождены.

В свою очередь, в аналогичном указе главы ЛНР Леонида Пасечника говорится, что он постановляет создать администрации городов и районов по всей республике, включая, как освобожденные от киевских силовиков, так и находящиеся под их контролем регионы.

Донецк-Луганск, Иван Бабурин

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