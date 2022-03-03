США изучают возможность санкций против Индии

Возможность введения санкций в отношении Индии в рамках закона CAATSA в связи с поставками этой стране российских вооружений изучает мдминистрация президента США Джо Байдена, – сообщает издание Hill.

Помощник госсекретаря по делам Южной Азии Дональд Лу в четверг, 3 марта, в ходе слушаний в сенате сообщил конгрессменам, что в Белом доме оценивают, насколько исторически тесные военные контакты России и Индии «угрожают национальной безопасности США».

«Это вопрос, который мы очень внимательно изучаем. Администрация рассматривает более широко вопрос о том, применять ли к Индии санкции в соответствии с законом CAATSA», – сказал Дональд Лу.

CAATSA – федеральный закон о противодействии противникам Соединенных Штатов Америки посредством санкций, на основании которого были введены ограничения против Ирана, Северной Кореи и России.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»