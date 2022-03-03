Вслед за Украиной и Грузией заявку на вступление в ЕС подала Молдавия

Президент Молдавии Майя Санду на брифинге в четверг, 3 марта, заявила, что республика подает заявку на вступление в Евросоюз, чтобы «обеспечить достойную жизнь будущим поколениям жителей страны», – сообщает РИА Новости.

Президент Молдавии заявила журналистам: «Мы видим возможность обеспечить достойную жизнь будущим поколениям. Сегодня мы подписываем заявку на вступление в Евросоюз, оно направлено президенту Франции – стране, которая председательствует в ЕС. Мы готовы сделать все, чтобы реализовать эту фундаментальную задачу страны».

Сообщается, что Санду подписала соответствующий документ в присутствии премьера Молдавии Натальи Гаврилицы и спикера парламента Игоря Гросу. Заявка в ближайшие дни будет представлена.

Ранее лидер Молдавии выразила мнение, что евроинтеграцию республики надо ускорить, ее стремление разделяет правительство страны.

Напомним, что в понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам ЕС с призывом срочно принять Украину в состав ЕС. Европарламент 1 марта поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Следом за Украиной направила в структуры Евросоюза заявку о предоставлении статуса кандидата в члены в ЕС Грузия, соответствующий документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Кишинев, Иван Бабурин

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