Путин: специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза в четверг,3 марта, заявил, что в ходе операции на Украине российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои, а также что специальная военная операция идет строго в соответствии с графиком и по плану, – сообщают СМИ.

«Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются», – сказал глава государства и попросил министра обороны России Сергея Шойгу подробно доложить об этом.

Кроме того российский президент сообщил, что присвоил офицеру Нурмагомеду Гаджимагомедову звание Героя России посмертно за подвиг в ходе операции на Украине.

«В бою он уверенно командовал своими бойцами, как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Гаджимагомедов понимал, с кем имеет дело – с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», – рассказал президент.

Путин заявил: «Я – русский человек. Как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи. Но, когда я вижу примеры такого героизма, как у молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я – лакец, я – дагестанец, я – чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин».

Президент России также заявил, что гордится быть частью могучего, сильного и многонационального народа России Путин заявил, что по-прежнему считает русских и украинцев одним народом.

«Наши военнослужащие сражаются стойко, с полным пониманием правоты своего дела. Даже после ранений солдаты и офицеры остаются в строю, жертвую собой, своей жизнью, чтобы спасти боевых товарищей и мирных жителей. В ходе боев наши военнослужащие и ополченцы Донбасса проявляют, действительно, массовый героизм», – заявил Путин.

Также президент сказал, что семьям погибших выплатят единовременное пособие в размере 7 421 000 рублей.

Москва, Иван Бабурин

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