Закончился второй раунд переговоров Россия – Украина

В Белоруссии в Беловежской пуще завершился второй раунд переговоров между Россией и Украиной, на которой стороны достигли понимании о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня, – сообщают СМИ.

Глава российской делегации помощник президента РФ Владимир Мединский на брифинге по итогам переговоров заявил, что РФ и Украина подробно обсудили все три блока вопросов, о которых говорила Москва и смогли найти понимание по части пунктов. В частности, минобороны России и Украины договорились о формате коридоров для выхода гражданских лиц.

Со своей стороны советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Россия и Украина в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров. При этом он отметил, что Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров.

«Третий раунд переговоров России и Украины вновь пройдет в Белоруссии в начале следующей недели», – сказал Подоляк.

Минск, Иван Бабурин

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