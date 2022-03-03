Зеленский Путину: Давай поговорим

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в четверг, 3 марта, заявил, что хочет поговорить с Владимиром Путиным о том, чтобы тот ушел с украинской земли, – сообщают СМИ.

Сообщается, что Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным обо всем, в том числе о Донбассе, чтобы не воевать.

«Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров, я свободен. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я ж сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори, чего ты боишься?» – заявил Зеленский.

В ходе пресс-конференции президент Украины Зеленский усомнился в мощности НАТО из-за того, что альянс не может остановить боевые действия на Украине и настойчиво потребовал ответа на вопрос, когда альянс готов закрыть небо над Украиной.

«Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок – когда?» – задал риторический вопрос президент Украины.

Киев, Иван Бабурин

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