Пентагон снабжает Украину «наилучшим вооружением»

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга в четверг, 3 марта, заявил, что Соединенные Штаты поставляют Украине «наилучшие» системы вооружений против сухопутных и воздушных угроз, – сообщают СМИ.

«Мы продолжаем поставлять Украине системы, которые им нужны для обороны, и это включает лучшие системы и вооружения, которые они могут использовать против наземных и воздушных угроз», – отметил Кирби, но о каком именно вооружении говорить отказался.

Представитель Пентагона также он не ответил на вопросы, входят ли в американские поставки оружия Киеву ракетные комплексы Stinger.

Следует отметить, что официальный представитель Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в четверг, 3 марта, заявила, что США передают Украине развединформацию о войсках РФ в режиме реального времени.

Напомним, что во вторник, 1 марта, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит оказание военной помощи Киеву, в том числе в поставках оружия, а также тесно координировать действия ввиду специальной операции России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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