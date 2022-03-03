Макрон выдвинулся в президенты Франции

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 3 марта, официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, которые состоятся в апреле, – сообщают СМИ.

В открытом обращении Макрона к французам, которое опубликовали ряд региональных французских изданий, говорится: «Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента Республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ».

Следует отметить, что первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля. До 4 марта кандидаты должны предоставить в Конституционный совет страны как минимум 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку. 7 марта Конституционный совет установит окончательный список кандидатов на выборах.

Кроме Эммануэля Макрона, желание побороться за главный пост пятой республики ранее заявили лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, основатель правой партии «Отвоевание» Эрик Земмур, глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, член партии «Европа – Экология – Зеленые» Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель и мэр Парижа Анн Идальго от партии «Социалисты», – сообщает РИА Новости.

Париж, Иван Бабурин

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