Белый дом и Даунинг-стрит ввели очередные санкции против российских чиновников, бизнесменов и издательств

В администрации США четверг, 3 марта объявили о введении полных блокирующих санкций в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Алишера Усманова.
В заявлении Белого дома говорится: «Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их имущество будет заблокировано».
В списке лиц, на которых распространятся американские санкции, также глава «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев. Санкции применят также к членам их семей.
Сообщается также, что США вводят визовые ограничения в отношении 19 «российских олигархов» и 47 членов их семей и лиц из их ближайшего окружения.
«США и власти по всему миру будут работать над выявлением и замораживанием активов членов российской элиты и их семей», – говорится в заявлении.
Также Соединенные Штаты вводят блокирующие санкции за «дезинформацию» в отношении семи российских организаций и 26 лиц, находящихся в России или на Украине и играющие ведущие роли в этих структурах. В числе организаций, попавших под санкции: «Фонд стратегической культуры», издание «Ритм Евразии», журнал «Камертон».
Кроме США, ранее в четверг о санкциях против Усманова и Шувалова объявила и Великобритания.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ввела санкции против миллиардера Алишера Усманова и бывшего первого вице-премьера России, председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, – сообщает ВВС.
ВВС также отмечает, что коммерческие связи Усманова с английским футбольном клубом «Эвертон» заморожены.
В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, говорится: «Сегодня правительство объявило, что ввело полную заморозку активов и запрет на поездки в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух ведущих российских олигархов с существенными интересами в Великобритании и тесными связями с Кремлем».
«Глава МИД Трасс также создаст рабочую группу, состоящую из министров и других чиновников, которая будет координировать межправительственную работу по введению санкций в отношении предпринимателей» – отметили на Даунинг-стрит, 10.
Напомним, что ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Лондон и его партнеры в связи с событиями на Украине готовы вводить санкции против России столько, сколько это потребуется.
Вашингтон-Лондон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube