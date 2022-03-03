Белый дом и Даунинг-стрит ввели очередные санкции против российских чиновников, бизнесменов и издательств

В администрации США четверг, 3 марта объявили о введении полных блокирующих санкций в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российских бизнесменов Евгения Пригожина, Бориса и Аркадия Ротенбергов, а также Алишера Усманова.

В заявлении Белого дома говорится: «Эти лица и члены их семей будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их имущество будет заблокировано».

В списке лиц, на которых распространятся американские санкции, также глава «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев. Санкции применят также к членам их семей.

Сообщается также, что США вводят визовые ограничения в отношении 19 «российских олигархов» и 47 членов их семей и лиц из их ближайшего окружения.

«США и власти по всему миру будут работать над выявлением и замораживанием активов членов российской элиты и их семей», – говорится в заявлении.

Также Соединенные Штаты вводят блокирующие санкции за «дезинформацию» в отношении семи российских организаций и 26 лиц, находящихся в России или на Украине и играющие ведущие роли в этих структурах. В числе организаций, попавших под санкции: «Фонд стратегической культуры», издание «Ритм Евразии», журнал «Камертон».

Кроме США, ранее в четверг о санкциях против Усманова и Шувалова объявила и Великобритания.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ввела санкции против миллиардера Алишера Усманова и бывшего первого вице-премьера России, председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, – сообщает ВВС.

ВВС также отмечает, что коммерческие связи Усманова с английским футбольном клубом «Эвертон» заморожены.

В заявлении, опубликованном на сайте британского правительства, говорится: «Сегодня правительство объявило, что ввело полную заморозку активов и запрет на поездки в отношении Алишера Усманова и Игоря Шувалова, двух ведущих российских олигархов с существенными интересами в Великобритании и тесными связями с Кремлем».

«Глава МИД Трасс также создаст рабочую группу, состоящую из министров и других чиновников, которая будет координировать межправительственную работу по введению санкций в отношении предпринимателей» – отметили на Даунинг-стрит, 10.

Напомним, что ранее британский премьер Борис Джонсон заявил, что Лондон и его партнеры в связи с событиями на Украине готовы вводить санкции против России столько, сколько это потребуется.

Вашингтон-Лондон, Иван Бабурин

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