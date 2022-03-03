Германия начала закупки газа в обход России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в среду, 3 марта, заявил, что Германия уже начала закупки газа в обход России, но пока продолжает получать из РФ газ, уголь и нефть, – сообщает телеканал ZDF.

В интервью телеканалу Шольц также заявил, что решение об остановке газопровода «Северный поток – 2» было принято своевременно.

Кроме того, немецкий лидер добавил, что не прекратит контакт ни с президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с российским лидером Владимиром Путиным.

Также канцлер Германии заявил, что Запад использует санкции против России не только для давления, но и открывает пространство для дипломатии.

«Это важно, что мы не сдаемся, а непрерывно продолжаем осуществлять все разнообразные меры, которые мы запустили: с одной стороны, с санкциями, которые мы реализуем, чтобы оказать давление, и с другой стороны, открываем пространство для дипломатии», – сказал Олаф Шольц.

Берлин, Иван Бабурин

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