В Харькове украинскими нацистами готовятся провокации с участием западных журналистов, – сообщили в минобороны РФ.

Официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «По подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены реактивные системы залпового огня. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города. Цель провокации – вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам».

Кроме того, в российском минобороны заявили о желании нацистов создать в Донбассе ситуацию гуманитарной катастрофы.

«Хотим подчеркнуть, что отступающие на Донбассе подразделения националистов, сформированные во Львовской и Ивано-Франковской областях, наносят ущерб критически важным объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения. Наибольший урон наносится системам водоснабжения и энергетики. Цель таких действий – создание на Донбассе гуманитарной катастрофы», – сообщил Игорь Конашенков.

Москва, Иван Бабурин

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