В Грузии партию Саакашвили обвинили в дискриминации русских

Глава правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе в пятницу, 4 марта, заявил на брифинге, что оппозиционная партия «Единое национальное движение», а также ряд неправительственных организаций пытаются разжечь ненависть в отношении граждан России. Но власти Грузии намерены пресекать подобные проявления ксенофобии, – сообщает ТАСС.

По словам главы правящей политической партии страны, из-за ситуации на Украине некоторые частные компании в стране стали использовать дискриминационный подход к россиянам. Часть людей стала утверждать, что в республику на фоне санкций Запада хочет перебраться множество россиян, а оппозиция требует введения визового режима для граждан России.

«Вызывает тревогу то обстоятельство, что в кампании, которая является крайним проявлением дискриминации и шовинизма, вместе с «Национальным движением» участвуют так называемые неправительственные организации, одной из главных миссий которых должно быть пресечение и превенция разжигания этической ненависти и всех форм дискриминации. На сегодня Грузия – единственная страна, где начата такая масштабная кампания против граждан русской национальности. Дискриминация людей по этническому признаку является неслыханным явлением для цивилизованного мира. Такими методами мы не станем членами Евросоюза», – заявил журналистам глава правящей партии Грузии.

Кобахидзе отметил, что оппозиционная партия требует от властей ввести визовый режим для россиян, однако в 2012 году при президенте Михаиле Саакашвили был введен безвизовый режим для граждан РФ.

Председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» заявил: «Сегодня эта же политическая сила развертывает кампанию о введении дискриминационных ограничений для граждан русской национальности. Эти двойные стандарты ясно указывают на то, что на самом деле стоит за этой кампанией».

«Дискриминация чужда для грузинской культуры», – подчеркнул Кобахидзе и призвал правоохранительные органы пресекать любые попытки проявления этнической ненависти.

Глава правящей партии Грузии также заявил, что парламент страны уже приступил к ужесточению законодательства в этой сфере.

Тбилиси, Иван Бабурин

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