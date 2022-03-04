Украина огласила весь список затребованного у Германии вооружения

Украина потребовала у бундесвера крупногабаритную технику: танки, боевые вертолеты и военные корабли, – пишет журнал Spiegel.

Украина попросила Германию значительно расширить поставки оружия. В вербальной ноте посольство Украины в Берлине обратилось в ведомство федерального канцлера, в министерство иностранных дел и в министерство обороны. Отмечается, что в запрашиваемый в письме перечень оружия явно превышает объем поддержки, обещанный ранее Германией, – говорится в статье немецкого издания.

Spiegel также пишет, что среди прочего Украина просит у Германии: боевые танки, боевые машины пехоты, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, бронированные инженерные машины, машины разминирования и мостовые танки, артиллерийские системы, самоходные гаубицы, танковые минометы, минометы, зенитные ракетные системы, разведывательные машины, защищенные машины, бронированные оперативные и транспортные машины, многоцелевые машины, транспортные машины и дополнительные двигатели, боевые и вспомогательные вертолеты, разведывательные и боевые беспилотники, многоцелевые боевые самолеты и транспортные самолеты, противоминные катера, подводные лодки, фрегаты, корветы и скоростные катера.

Следует отметить, что в вербальной ноте указано, что список не является исчерпывающим. В письме не указано, сколько единиц каждой системы вооружения необходимо. В нем лишь говорится, что запрос должен быть обработан как можно быстрее и рассмотрен положительно.

Как сообщалось ранее, Германия собирается поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительную продукцию оборонного характера, однако на это пока нет соответствующего разрешения. Об этом сообщил представитель немецкого оборонного ведомства.

«Я могу подтвердить, что дополнительные товары готовы к отправке, разрешения от Совета безопасности пока нет. Других деталей привести я не могу», – заявил представитель минобороны ФРГ.

Напомним, правительство Германии впервые одобрило поставки вооружения на Украину для нужд ВСУ 26 февраля. Берлин решил передать Киеву 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

Как отмечал канцлер Германии Олаф Шольц, изменение позиции ФРГ происходит по мере того, как многочисленные западные союзники мобилизуются, чтобы отправить Украине больше оружия, боеприпасов и даже систем противовоздушной обороны. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что решение о поставках вооружения было принято на фоне специальной операции по защите мирного населения Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин.

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»