В Службе внешней разведки России (СВР) в пятницу, 4 марта, сообщили, что США продолжают формировать на Ближнем Востоке и в Африке новые подразделения террористов, их планируется отправить на Украину через Польшу.

В СВР, в частности, сообщили следующее: «ЦРУ и Командование специальных операций ВС США продолжают формировать на Ближнем Востоке и в странах Африки новые «игиловские* эшелоны». Их переправку для участия в диверсионно-террористической деятельности на Украине планируется осуществить через территорию Польши», – сказали в службе.

«На подконтрольной США базе «Эт-Танф» в Сирии готовились террористы, которых планировалось использовать в Донбассе После начала специальной военной операции на Украине большая часть подготовленных в Сирии боевиков из ИГИЛ были уничтожены», -сообщают в Службе внешней разведки России.

Также в СВР рассказали, что пецслужбы США и Великобритании превратили Польшу в «логистический хаб» для поставок оружия и переправки на Украину боевиков.

«Спецслужбы стран НАТО перебрасывают иностранных террористов-боевиков на Украину. Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что спецслужбы США и Великобритании в последние недели де-факто превратили территорию Польши в «логистический хаб», используемый для поставок оружия и переправки на Украину боевиков, в том числе с Ближнего Востока», – говорится в сообщении Службы внешней разведки России.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Москва, Иван Бабурин

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