Министр обороны России по телефону пообщался с генсеком ООН

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем проинформировал о причинах спецоперации ВС РФ на Украине. Также Шойгу подчеркнул, что в ходе спецоперации высокоточными средствами выводятся из строя только объекты военной инфраструктуры, – сообщили в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве рассказали: «Сергей Шойгу проинформировал генерального секретаря ООН о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции на территории Украины. Они были вызваны тем, что руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса».

Отмечается, что министром обороны было отмечено, что переговоры по мирному урегулированию конфликта так и не сдвинулись дальше нулевой отметки. Вашингтон и страны Запада вместо того, чтобы заставить киевский режим прекратить геноцид в отношении населения юго-востока своей страны, начали накачивать Украину оружием и боеприпасами, подготавливая ее к разрешению конфликта силовым путем.

«Поддержка западных стран до такой степени воодушевила Киев, что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием. Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьёзная угроза безопасности России», – сказали в минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

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