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Пятница, 4 марта 2022, 21:54 мск

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ЕС призвал открыть гуманитарные коридоры на Украине

Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии. Фото: flipboard.com https://newdaynews.ru/politics/751344.html

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам внеочередной встречи глав МИД Евросоюза в пятницу, 4 марта, заявил, что Евросоюз призывает открыть гуманитарные коридоры на Украине для помощи населению и доступа гуманитарных организаций, – сообщает РИА Новости.

Глава евродиполоматии заявил следующее: «Мы настойчиво призываем открыть гуманитарный коридор. Международный Красный крест не имеет доступа на Украину. Мы нуждаемся в коридорах для Красного креста, чтобы иметь возможность доступа к населению Украины».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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