Украина просит у Германии ЗРК Patriot

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в пятницу, 4 марта, обратился с призывом к властям Германии предоставить тяжелые вооружения и зенитно-ракетные комплексы Patriot, – сообщает Welt.

В эфире телеканала Мельник сказал: «Эти боевые системы включены в список, который мы вчера направили федеральному правительству ФРГ, настало время предоставить Киеву тяжелые вооружения».

«Сейчас и танк для нас является оборонительным оружием!», – заявил украинский посол.

Накануне агентство немецкое агентство DPA сообщило, что власти ФРГ планируют предоставить Украине 2 700 зенитных ракет «Стрела».

Напомним, что 26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки вооружения на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger.

Киев, Иван Бабурин

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