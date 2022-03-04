Байдена просят ускорить поставки танков в Польшу

Обращение с просьбой ускорить поставки Польше американских танков Abrams и иных вооружений направила президенту США Джо Байдену двухпартийная группа сенаторов, – сообщает РИА Новости со ссылкой на поступивший в распоряжение агентства документ.

В обращении американских сенаторов говорится: «Мы приветствуем недавнее решение вашей администрации одобрить продажу 250 основных боевых танков M1A2 SEPv3 Abrams на общую сумму около 6 миллиардов долларов нашему важнейшему союзнику по НАТО – Польше. Мы просим вас немедленно поручить госдепартаменту и Пентагону принять все возможные шаги, чтобы ускорить поставки Польше этих танков и иного военного оборудования Польше в максимально возможной степени».

В своем обращении Байдену парламентарии подчеркивают, что целесообразность такой меры обоснована «быстро растущей угрозой, которая исходит от Российской Федерации».

В документе, направленном в адрес президента США, также говорится: «Мы хотим, чтобы Польша получала наиболее передовое и высокотехнологичное вооружение...Мы также настоятельно призываем тщательно рассмотреть вопрос о предоставлении доступа ближайшим союзникам к передовым технологиям».

«Укрепление боеспособности сухопутных войск Польше в более широком смысле усилит коллективный оборонный потенциал НАТО и послужит в качестве мощного сдерживающего фактора против дополнительных вторжений в Европе со стороны России», – заявляют в своем послании президенту США представители двухпартийной группы сенаторов США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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