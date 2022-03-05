ООН: С начала военной спецоперации на Украине погибло свыше трехсот мирных жителей

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в субботу, 5 марта, сообщило, что на Украине, начиная с 24 февраля 2022 года получили ранения 707 гражданских лиц, был убит 351 человек, – сообщают СМИ.

Согласно информации УВКПЧ ООН, в Донецкой и Луганской областях с 24 февраля по 5 марта погибли 86 человек, получили ранения 385 лиц. В Киеве, а также Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Одесской, Сумской, Запорожской и Житомирской областях погибли 265 гражданских лиц, получили ранения 322 человека.

Следует отметить, что минобороны РФ также в субботу, 5 марта, сообщило, что нацисты не дают выходить по гуманитарным коридорам гражданскому населению Украины.

«Из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл, добавили в ведомстве. Гуманитарная обстановка на Украине стремительно ухудшается и продолжает принимать катастрофические масштабы», – заявили в минобороны Россиии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»