Путин: Причин для введения военного положения в России – нет

Президент России Владимир Путин на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний в субботу, 5 марта, заявил, что введение особого и военного положения на территории РФ не планируется.

Президент подчеркнул, что военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий.

«У нас такой ситуации нет. Надеюсь, не будет, – сказал Путин. – Что касается особого положения, оно тоже вводится указом и в случае каких-то крупномасштабных внутренних угроз. Есть еще режим чрезвычайной ситуации, как правило, вводится на случай техногенных катастроф, природных катаклизмов. Слава богу, такого тоже нет. Мы не планируем вводить никакого особого положения на территории Российской Федерации» – заявил Путин.

Что касается добровольцев, приходящих в военкоматы, чтобы поехать на Украину, президент выразил благодарность за патриотический порыв, желание поддержать, но отметил, что их помощь не требуется.

«Что касается добровольцев и тех молодых людей, которые приходят в военкоматы, мы благодарны им за вот этот патриотический порыв, желание поддержать страну, поддержать Вооруженные силы, но их помощь пока не требуется. Уверен, и не потребуется», – сказал Путин.

Что касается решения о переводе сил сдерживания РФ в особый режим несения боевого дежурства, Путин сказал, что оно было принято сразу после заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о возможности возникновения конфликта между Россией и НАТО.

«Вот как это было сделано министром иностранных дел Великобритании, когда она ляпнула, что НАТО может быть вовлечена в конфликт, нам пришлось сразу принять решение о приведении наших сил в особый режим» – сказал Путин.

Президент отметил, что на данное решение последовала реакция Запада: «Сказали, что ничего такого не имелось в виду, но никто же не одернул министра иностранных дел, никто не дезавуировал эти заявления. Никто ничего не сказал. А мы-то что должны по этому поводу думать? Что нам думать на этот счет? Конечно, восприняли это как сигнал и отреагировали соответствующим образом».

Москва, Иван Бабурин

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