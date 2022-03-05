На Тайване начались учения резервистов

Министерство обороны Тайваня в субботу, 5 марта, начало военные сборы первой партии резервистов, – сообщает портал Taiwan News.

Сообщается, что министерство обороны Тайваня объявило о начале работы новой программы подготовки резервистов 7 февраля 2022 года. Она рассчитана на 14 дней тренировок, включая ночные. Всего через военные сборы должны пройти 50 000 резервистов.

Старая система, при которой резервисты призываются на неделю один или два раза за восемь лет, продолжает действовать параллельно с новой программой. На территорию школы в Таоюане прибыли 98,9% из 400 военнообязанных. Их разделили на пять подразделений. Они будут проходить подготовку по обороне береговой линии в округе Линку Нового Тайбэя под руководством 200 офицеров.

Примерно половина времени из двухнедельной программы будет посвящена обращению с оружием, в том числе со стрельбами. В остальные дни резервисты будут отрабатывать противодействие стихийным бедствиям, спасательные действия, несение караульной службы, уход за вооружением. Также им будут читаться лекции по юриспруденции.

Следует отметить, что министерством обороны Тайваня создано Агентство всеобщей мобилизации для реформирования системы резервистов. Она должна стать более эффективной «перед лицом возможного китайского вторжения».

Тайбэй, Иван Бабурин

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