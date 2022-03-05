На Украине возобновлено наступление российских войск

В министерстве обороны РФ сообщили, что связи с нежеланием Украины воздействовать на националистов или продлевать «режим тишины» наступательные действия с 18.00 возобновлены.

Как сообщает минобороны РФ, по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель, националистические батальоны воспользовались «режимом тишины» для укрепления своих позиций.

В воздушном бою в районе Житомира в субботу, 5 марта, сбито четыре украинских самолета Су-27 Войсками ПВО уничтожен вертолет Ми-8 ВВС Украины и беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2», За 5 марта уничтожены 5 РЛС Украины, 2 ЗРК ПВО «Бук М-1», средствами ПВО в районе Нежина сбит 1 СУ-25.

В свою очередь, народная милиция ДНР заявила, что с начала операции добровольно сложили оружие и перешли на сторону республики 90 украинских военных.

Москва, Иван Бабурин

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