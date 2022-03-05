Кремль: Запланирован телефонный разговор Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу, 5 марта, заявил, что Владимир Путин планирует провести телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, – сообщают РИА Новости.

Отвечая на соответствующий вопрос, Песков ответил: «Есть планы поговорить».

Отметим, что ранее представитель президента Турции сообщил, что Эрдоган в ходе ожидающихся в воскресенье переговоров с Путиным озвучит ему предложения Анкары по Украине.

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын также сообщил, что Турция получила от западных союзников одобрение на то, чтобы Анкара оставляла открытым канал связи с Россией.

«США вместе с другими союзниками по НАТО начали вводить ряд серьезных экономических санкций против России. Мы уже выражали свою позицию по этому вопросу. У нас очень особые отношения с Россией, у нас также особые отношения с Украиной. Оба являются нашими морскими соседями. Мы считаем, что очень важно – поговорить с обеими сторонами. Когда мы задали вопрос «Кто будет разговаривать с Россией, если все разорвут мосты?», – сообщил г-н Калын.

Москва, Иван Бабурин

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