МИД РФ призвал прибалтийские страны остановить антироссийский психоз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Эстонию, Латвию и Литву об ответственности за «антироссийский психоз», – сообщает ТАСС.

Захарова обратила внимание стран Прибалтики, что нарушения в отношении дипломатических и консульских представительств России будут иметь последствия.

«Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллинн об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза. От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников», – заявила она.

Сообщается, что ранее в Вильнюсе на российского дипломата было совершено нападение с применением физической силы.

По поводу инцидента на сайте МИД РФ размещен комментарий Марии Захаровой: «На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты, однако меры, предпринимаемые прибалтийскими властями по охране российских загранучреждений, явно недостаточны».

Мария Захарова также напомнила, что нужно соблюдать Венские конвенции от 1961 и 1963 года, где сказано, в том числе, об обязанности принимающей стороны защищать и уважать дипломатов, помещения представительства, его имущество и архивы, независимо от характера внешнеполитической ситуации.

Москва, Иван Бабурин

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