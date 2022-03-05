Названо предполагаемое время и место очередных переговоров России с Украиной

Руководитель правящей фракции «Слуга народа» в Верховной раде, член украинской делегации, Давид Арахамия уточнил, что очередной раунд переговоров делегаций России и Украины состоится на польско-белорусской границе, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Ранее Арахамия заявил, что третий раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 7 марта.

Украинское издание сообщает, что «Давид Арахамия в комментарии «Стране» уточнил, что переговоры украинской и российской делегаций в понедельник, 7 марта, состоятся там же – на польско-белорусской границе».

Напомним, что первый раунд переговоров делегаций РФ и Украины прошел 28 февраля, второй – 3 марта, оба раунда прошли на белорусской территории. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»