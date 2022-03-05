Путин встретился с премьер-министром Израиля

В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который прибыл в Москву с кратким рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудили различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса, – сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится: «Пятого марта по взаимной договоренности состоялся краткий рабочий визит в Москву премьер-министра государства Израиль Нафтали Беннета. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел с Нафтали Беннетом переговоры, в ходе которых обсуждались различные аспекты ситуации на Украине в контексте специальной военной операции России по защите Донбасса».

Сообщается также, что в среду, 2 марта, Путин поговорил с Беннетом по телефону и изложил ему позицию России в отношении условий урегулирования конфликта, включая демилитаризацию и денацификацию Украины.

Со своей стороны, израильские СМИ сообщают, что израильский премьер вылетел в Москву в субботу утром на частном самолете, чтобы сохранить секретность встречи. По сообщению медиагруппы «Кешет», в поездке Беннета сопровождали глава Совета по национальной безопасности Эяль Хулата, советник по внешнеполитическим вопросам Шимрит Меир и пресс-секретарь главы правительства Матан Сиди.

По сообщению радиостанции «Галей ЦАХАЛ», канцелярия премьер-министра заранее поставила в известность администрацию США о встрече с Путиным. США дали «зеленый свет» этой встрече.

Москва, Иван Бабурин

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