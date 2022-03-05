В России упростили въезд с территорий ДНР, ЛНР и Украины

Президент России Владимир Путин в субботу, 5 марта подписал указ о безвизовом въезде в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины, – сообщает Кремль.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, в частности, говорится: «В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права, установить, что с 5 марта 2022 г. иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации в государства их гражданской принадлежности или постоянного проживания без оформления визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, а также по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек».

Также в указе говорится, что вышеуказанные категории граждан вправе пребывать в России до 15 дней с даты пересечения государственной границы.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»